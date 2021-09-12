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Atletico son nefeste kazandı

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İspanya Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında son şampiyon Atletico Madrid, Espanyol'u 2-1 mağlup etti

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Atletico son nefeste kazandı
La Liga'nın 4. haftasında son şampiyon Atletico Madrid, Espanyol'a konuk oldu.
Mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Maçın açıış golü Espanyol'dan geldi. 40. dakikada Raul de Tomas, ev sahibini 1-0 öne geçirdi.
Dakikalar 79'u gösterirken Simeone'nin öğrencilerinin beraberlik golü geldi. Sahneye çıkan Yannick Carrasco, maçta durumu eşitledi.
Müsabakanın 90+9. dakikasında son sözü Lemar söyledi. Fransız oyuncu, Atletico'ya üç puanı kazandıran golü attı.
Bu sonuçla konuk ekip, 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Espanyol ise 2 puanda kaldı.
 
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