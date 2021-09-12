Atletico son nefeste kazandı

İspanya Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında son şampiyon Atletico Madrid, Espanyol'u 2-1 mağlup etti

La Liga'nın 4. haftasında son şampiyon Atletico Madrid, Espanyol'a konuk oldu.

Mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Maçın açıış golü Espanyol'dan geldi. 40. dakikada Raul de Tomas, ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 79'u gösterirken Simeone'nin öğrencilerinin beraberlik golü geldi. Sahneye çıkan Yannick Carrasco, maçta durumu eşitledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında son sözü Lemar söyledi. Fransız oyuncu, Atletico'ya üç puanı kazandıran golü attı.

Bu sonuçla konuk ekip, 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Espanyol ise 2 puanda kaldı.

