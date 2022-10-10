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Atletico Madrid, Griezmann ile 4 yıl daha

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İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, 31 yaşındaki Fransız santrfor Antoine Griezmann ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

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Atletico Madrid, Griezmann ile 4 yıl daha
Atletico Madrid yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yazından bu yana kiralık olarak takımda yer alan Griezmann'ın bonservisinin alınması için Barcelona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kırmızı beyazlı kulüp, Barcelona ile varılan anlaşmanın ardından 31 yaşındaki Griezmann ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzalandığını bildirdi.
Atletico'da 304 resmi maça çıkan Griezmann, 144 gol ve 59 asist ile kulüp tarihinin en golcü 4. futbolcusu olarak biliniyor.
Griezmann bu sezon şimdiye kadar oynanan maçlarda Atletico formasıyla 3 gol kaydetti.
Diğer yandan Barcelona Kulüp Başkanı JoanLaporta, geçen hafta sonunda İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Griezmann'ın bonservis bedeli olarak Atletico Madrid'den 20 milyon avro ve başarıya bağlı olarak ek 4 milyon avro alacaklarını söylemişti.
 
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