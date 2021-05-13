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Atletico Madrid fırsatı kaçırmadı

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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Madrid ekibi, zirve yarışında en yakın takipçisi Barcelona'nın 2 puan bıraktığı haftada fırsatı iyi değerlendirdi

Atletico Madrid fırsatı kaçırmadı

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadelede Atletico Madrid güldü. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 16'da Yannick Carrasco ile 28'de Angel Correa kaydetti. Sociedad'ın tek sayısını ise 83'te Igor Zubeldia kaydetti.

Bitime iki hafta kala şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde eden Atletico, puanını 80'e yükselterek Barça'ya 4 puan fark attı.Real Sociedad ise 56 puanda kaldı.

Atletico Madrid, 37. hafta mücadelesinde sahasında Osasuna ile karşılaşacak.

Barcelona, deplasmanda Levante ile 3-3 berabere kalarak, 76 puanla şampiyonluk yarışında geride kalmıştı.

Ligde 75 puanla 3. sırada olan Real Madrid, bu akşam deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

La Liga'da 10 şampiyonluğu olan Atletico Madrid son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

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