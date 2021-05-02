banner583
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
24 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
334 0
 
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
22 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
534 0
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
84 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
20 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
35 0
banner661
banner570

Atalanta takıldı, Inter şampiyonluğunu ilan etti

banner476

İtalya Serie A'da lider Inter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Atalanta takıldı, Inter şampiyonluğunu ilan etti
İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında Inter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.
Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13'e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.
Mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaştı. Inter, toplamda ise 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.