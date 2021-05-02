Atalanta takıldı, Inter şampiyonluğunu ilan etti

İtalya Serie A'da lider Inter, en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında Inter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.

Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13'e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.

Mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaştı. Inter, toplamda ise 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

