Atalanta takıldı, Inter şampiyonluğunu ilan etti

İtalya Serie A'nın 34'üncü haftasında Inter, Crotene'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup ederek, en yakın rakibi Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesin beklemeye geçmişti.
Atalanta bugün deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla, son 4 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı 13'e yükseldi ve Inter, şampiyonluğunu ilan etti.
Mavi-siyahlı ekip, bu sonuçla 11 sene sonra mutlu sona ulaştı. Inter, toplamda ise 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.
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