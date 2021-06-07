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Aston Villa'dan rekor transfer

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Arjantinli futbolcu EmilianoBuendia'nın transferi konusunda Norwich City ile anlaştığını duyurdu

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Aston Villa'dan rekor transfer
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuya ödenecek bonservis bedeli konusunda Norwich City ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için Arjantin Milli Takımı kampında bulunan Buendia'nın, daha sonra sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa, EmilianoBuendia için 33 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz kulübü, futbolcunun performansına göre, fazladan 7 milyon avro daha ödeme yapabilecek.
Geçen sezon 15 gollük performansıyla EmilianoBuendia, İngiltere Championship'te yılın oyuncusu seçilmişti.
 
 
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