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Aslan’ın nefesi yetmedi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

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Aslan’ın nefesi yetmedi
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RAMS Park'taki maçta Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı temsilcimiz 4 puanda kalırken, Bayern Münih puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray mücadeleye; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle başladı.

Bayern Münih, 8. dakikada Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 28. dakikada penaltı kazandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Panenka" penaltısıyla topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1. 

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bavyera ekibi, 73. dakikada Harry Kane'in golüyle 2-1 öne geçti. Bayern, 79'da bir gol daha buldu. Jamal Musiala, skoru 3-1'e getirdi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, evinde Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. 

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