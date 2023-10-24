Aslan’ın nefesi yetmedi

RAMS Park'taki maçta Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı temsilcimiz 4 puanda kalırken, Bayern Münih puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Galatasaray mücadeleye; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi 11'iyle başladı.
Bayern Münih, 8. dakikada Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray, 28. dakikada penaltı kazandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, "Panenka" penaltısıyla topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bavyera ekibi, 73. dakikada Harry Kane'in golüyle 2-1 öne geçti. Bayern, 79'da bir gol daha buldu. Jamal Musiala, skoru 3-1'e getirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, evinde Bayern Münih'e 3-1 kaybetti.