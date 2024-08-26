Aslan tur istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün İsviçre'nin YoungBoys takımını ağırlayacak. İlk maçı 3 -2 kaybeden Galatasaray evinde 2 farklı kazanarak adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak istiyor

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan YoungBoys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını YoungBoys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf YoungBoys olacak.

Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem EspenEskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve IsaakEliasBashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise MohammadUsmanAslam olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan RobDieperink ile yardımcısı ErwinBlank görev alacak.

GALATASARAY, 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Sarı-kırmızılı ekip, YoungBoys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı.

Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla AtakaşHatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, YoungBoys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti.

Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, YoungBoys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi.

YoungBoys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, yarın da yedek kulübesinde olamayacak.

ABDÜLKERİM CEZALI

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı bu müsabakada forma giyemeyecek.

İlk YoungBoys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, bugünkü müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden DavinsonSanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.

Sarı-kırmızılı kulübün YoungBoys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

FernandoMuslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, DavinsonSanchez, LeoDubois, DerrickKöhn, Kaan Ayhan, EliasJelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, HakimZiyech, LucasTorreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, WilfriedZaha, DriesMertens, Barış Alper Yılmaz, MauroIcardi, MichyBatshuayi.

