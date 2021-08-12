Aslan, İskoçya’da kükredi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında St. Johnstone’a konuk oldu.
McDiarmid Park’ta oynanan mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetti.
Karşılaşma, 4-2’lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.
Temsilcimiz, 29. dakikada Diagne’nin attığı golle skorda üstünlüğü yakaladı. Yedi dakika sonra İsmail Çipe’nin kendi kalesine attığı golle durum dengelendi ve taraflar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.
İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray, önce 64’te Kerem’le yeniden üstünlüğü yakaladı, ardından 70’te Feghouli ile farkı ikiye çıkarttı.
Dakikalar 90+2'yi gösterirken fileleri havalandıran Emre Kılınç, durumu 4-1'e getirdi.
Bitime saniyeler kala St. Johnstone, O'Halloran ile farkı tekrar ikiye indirdi.
Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 4-2’lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.
Temsilcimizin play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.