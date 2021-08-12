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Aslan, İskoçya’da kükredi

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında İskoçya ekibi St. Johnstone'ı 4-2 mağlup etti ve tur biletini aldı

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Aslan, İskoçya’da kükredi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu rövanş maçında St. Johnstone’a konuk oldu.

McDiarmid Park’ta oynanan mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetti.

Karşılaşma, 4-2’lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Temsilcimiz, 29. dakikada Diagne’nin attığı golle skorda üstünlüğü yakaladı. Yedi dakika sonra İsmail Çipe’nin kendi kalesine attığı golle durum dengelendi ve taraflar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray, önce 64’te Kerem’le yeniden üstünlüğü yakaladı, ardından 70’te Feghouli ile farkı ikiye çıkarttı.

Dakikalar 90+2'yi gösterirken fileleri havalandıran Emre Kılınç, durumu 4-1'e getirdi.

Bitime saniyeler kala St. Johnstone, O'Halloran ile farkı tekrar ikiye indirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 4-2’lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Temsilcimizin play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers olacak.

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