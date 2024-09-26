Aslan, ikinci devrede kükredi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u konuk etti.

Sarı kırmızılılar, 48. dakikada Abdul Rahman Baba (Kendi Kalesine), 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5'te Icardi'nin attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

PAOK'un tek golünü Konstantelias kaydetti.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

Sarı kırmızılılar ikinci grup maçında 3 Ekim'de RFS ile deplasmanda karşılaşacak.