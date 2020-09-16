Aslan Bakü'de tur peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan taraf tur atlayacak

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve GraemeStewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise EuanAnderson olacak.

Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın HajdukSplit ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, sezona iyi başladı

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.



