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Arsene Wenger'den yeni Dünya Kupası planı için hamle

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FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü ArseneWenger, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planını, milli takım teknik direktörleriyle görüşecek

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Arsene Wenger'den yeni Dünya Kupası planı için hamle
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tüm çalıştırıcılar, 19-21 Ekim tarihlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantılara davet edildi.
Görüşmelerde; oyuncu sağlığı, uluslararası maç takvimi ve FIFA Dünya Kupası'nın düzenlenme sıklığının başta olduğu konular ele alınacak.
UEFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Wenger'in ortaya attığı kadın ve erkek futbolunda uluslararası maç takvimi değişikliği planına karşı çıkıyor.
Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.
 
 
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