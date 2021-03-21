Arsenal’den müthiş geri dönüş

Premier League'de Arsenal, 3-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda West Ham'la 3-3 berabere kaldı.
Arsenal’in golleri Tomas Soucek(KK), Craig Dawson(KK) ve Alexandre Lacazette’den gelirken, West Ham’ın gollerini Jesse Lingard, Jarrod Bowen ve Tomas Soucek kaydetti.
West Ham 49 puanla 5. sırada kendine yer bulurken, Arsenal ise 42 puanla 9. sırada kaldı.
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