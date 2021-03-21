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Arsenal’den müthiş geri dönüş

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Premier Lig'de Londra Derbisi'nde Arsenal, 3-0 geriye düştüğü maçta 1 puanı geri dönüşle kurtarmayı başardı

Arsenal’den müthiş geri dönüş
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Premier League'de Arsenal, 3-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda West Ham'la 3-3 berabere kaldı.
Arsenal’in golleri Tomas Soucek(KK), Craig Dawson(KK) ve Alexandre Lacazette’den gelirken, West Ham’ın gollerini Jesse Lingard, Jarrod Bowen ve Tomas Soucek kaydetti.
West Ham 49 puanla 5. sırada kendine yer bulurken, Arsenal ise 42 puanla 9. sırada kaldı. 
 
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