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Arsenal yenildi, Manchester City şampiyon

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İngiltere Premier Lig'de Arsenal'ın deplasmanda Nottingham Forest'a yenilmesiyle lider Manchester City, şampiyonluğu garantiledi. Böylece Pep Guardiola yönetimindeki City, son 6 sezonda 5, toplamda ise 9. kez şampiyonluğa ulaştı

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Arsenal yenildi, Manchester City şampiyon
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Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 37. hafta maçında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Nottingham Forest'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Taiwo Awoniyi'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Topçular, sonunu getiremedi

Bu sonucun ardından Arsenal 81 puanda kalırken, iki maçı eksik 85 puanlı Manchester City şampiyonluğu garantiledi. 37 puanla 16. sırada bulunan Nottingham Forest'ın kümede kalması da kesinleşti.

Topçular, bu sezon uzun süre Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturmuştu.

Son 6 sezonda 5. şampiyonluk

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon 3 kupa hedefinden ilkine ulaştı.

Manchester United'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı aynı sezon içinde kazanan ikinci İngiliz takımı olmayı hedefleyen Manchester City, Premier Lig şampiyonluğuyla ilk kupayı aldı.

Guardiola'nın öğrencileri, 3 Haziran'da Federasyon Kupası finalinde Manchester United, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarının ardından son 6 sezonda 5, toplamda ise 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Manchester City, ligde Pazar günü TSİ 18.00'de sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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