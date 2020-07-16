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Arsenal, şampiyon Liverpool'u evine boş gönderdi

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Arsenal, şampiyon Liverpool'u evine boş gönderdi
16 Temmuz 2020 Perşembe 22:22

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Emirates Stadı'nda Arsenal'e konuk oldu.

Liverpool, maçın 20. dakikasında SadioMane'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Arsenal, AlexandreLacazette'nin 32. dakikada, Reiss Nelson'un da 44. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadele Londra temsilcisi Arsenal'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal puanını 53'e yükselterek ligde 9. sırada yer bulurken, Liverpool 93 puanda kaldı.

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