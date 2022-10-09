Arsenal, Liverpool'u 3 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında lider Arsenal, konuk ettiği Liverpool'u 3-2 yendi.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk dakikasında Gabriel Martinelli'nin golü ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Liverpool, 34. dakikada Darwin Nunez'in golü ile eşitliği yakaladı. Arsenal, ilk yarının uzatma dakikalarında Bukayo Saka'nın golü ile soyunma odasına 2-1 üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, 53. dakikada da Roberto Firmino'nun golü ile tekrar eşitliği yakaladı.

Arsenal, 73. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Liderlik koltuğundaki Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 24'e çıkarırken, sezona kötü başlayan Liverpool ise 10 puanda kaldı.

