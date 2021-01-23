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Arsenal'den kupaya erken veda

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İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Arsenal, deplasmanda Southampton'a 1-0 yenilerek elendi

Arsenal'den kupaya erken veda
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Kupanın son şampiyonu Arsenal, 4. tur mücadelesinde Southampton ile karşı karşıya geldi. 24'üncü dakikada Gabriel'in kendi kalesine attığı golle öne geçen ve skoru korumayı bilen ev sahibi ekip, kupada tur atlayan taraf oldu. 
Altı resmi maçın ardından kaybeden Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 508 dakika sonra kalesinde gol gördü. En son 26 Aralık'ta Chelsea ile oynanan derbi maçta Tammy Abraham, Kuzey Londra ekibinin ağlarını havalandırmıştı.
 
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