Arsenal, Aubameyang’la turladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında Arsenal ile Befica 1-1'in rövanşında karşı karşıya geldi.
Corona virüs önlemleri nedeniyle Yunanistan'da oynanan zorlu mücadele Arsenal'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Pierre Aubameyang'ın 87. dakikada attığı golle kazanan Arsenal adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yazdırdı.
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