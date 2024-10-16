Arjantin’de Messi şov

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin ile Bolviya karşı karşıya geldi.
Arjantin'in 6-0 kazandığı maça Messi damga vurdu. 37 yaşındaki yıldız isim karşılaşmada 3 gol atıp 2 asiste imza attı.
Arjantin bu sonuçla puanını 22'ye çıkarıp liderliğini sürdürdü. Bolivya ise 12 puanda kaldı.
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