Arjantin’de Messi şov

Arjantin'in Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'yı 6-0 yendiği maça Lionel Messi damga vurdu. Arjantinli yıldız karşılaşmada 3 gol atıp 2 de asist yaptı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin ile Bolviya karşı karşıya geldi.

Arjantin'in 6-0 kazandığı maça Messi damga vurdu. 37 yaşındaki yıldız isim karşılaşmada 3 gol atıp 2 asiste imza attı.

Arjantin bu sonuçla puanını 22'ye çıkarıp liderliğini sürdürdü. Bolivya ise 12 puanda kaldı.

