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Arjantin'e Suudi Arabistan şoku

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2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu

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Arjantin'e Suudi Arabistan şoku

Arjantin: 1 - Suudi Arabistan: 2

Stat: Lusail

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Arjantin: Martinez, Molino, Romero (Dk. 59 Lisandro Martinez), Otamendi, Tagliafico (Dk. 70 Acuna), Paredes (Dk. 59 Fernandez), De Paul, Di Maria, Messi, Gomez (Dk. 59 Alvarez), Lautaro Martinez

Suudi Arabistan: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani (Dk. 90+9 Al-Burayk), Kanno, Al-Malki, Al-Shehri (Dk. 78 Al-Ghannam), Al-Dawsari, Al-Faraj (Dk. 45+4 Al-Abid / Dk. 89 Al-Amri), Al-Brikan (Dk. 89 Asiri)

Goller: Dk. 10 Messi (Penaltıdan) (Arjantin), Dk. 48 Al-Shehri, Dk. 53 Al-Dawsari (Suudi Arabistan)

Sarı kartlar: Dk. 67 Al-Malki, Dk. 75 Al-Bulayhi, Dk. 79 Al-Dawsari, Dk. 82 Abdulhamid, Dk. 88 Abid, Dk. 90+2 Al-Owais (Suudi Arabistan)

 

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı.

Suudi Arabistan 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 52. dakikada Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin'i 2-1 mağlup edip büyük bir sürprize imza attı.

Arjantin'in tek golünü 10. dakikada Messi penaltıdan kaydetti. Lionel Messi attığı golle 4 Dünya Kupası'nda gol atan beşinci isim olarak tarihe geçti.

Arjantin bu mağlubiyetle İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisini geçemedi.

Gruptaki ikinci maçında Arjantin, 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile karşılaşacak. Suudi Arabistan ise aynı gün Polonya ile kozlarını paylaşacak.

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