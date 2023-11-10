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Arda yine sakatlandı

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Milli futbolcu Arda Güler, sakatlık sorunundan dolayı Real Madrid'in son antrenmanına çıkmadı. İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı" dedi

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Arda yine sakatlandı
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Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk sağ dizinden sakatlanarak 14 Ağustos'ta ameliyat olan Arda Güler, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans vermesini bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.
Son 3 gündür takımdan ayrı çalışan Türk futbolcu, bu hafta oynanacak Valencia maçının hazırlıkları için Real Madrid Şehri adlı tesislerde yapılan antrenmana da katılmadı.
Arda'nın takımdan ayrı olarak spor salonunda çalıştığı öğrenildi.
İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, bu hafta yaptığı açıklamalarda, Arda'nın durumuna özel program uyguladıklarını, Türk futbolcuyu riske atmayarak, fiziksel olarak yüzde 100 kapasiteye geldiğinde kendisine süre vereceğini söylemişti.
Ancelotti: "Ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz"
Genç oyuncunun son durumuyla ilgili Ancelotti'den yeni açıklama geldi.
Takımla birlikte antrenmana çıkmayan Arda Güler'in kas sakatlığının nüksettiğini aktaran Ancelotti, "Maalesef talihsizlik oldu. Braga maçından önce bazı sorunlar yaşadı. Önemli olmadığını düşündük, sonrasında devam ettiğini gördük ama ciddi bir şey değil. Küçük bir geri adım diyebiliriz. Onu en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Arda'nın şu anda üzgün ve kızgın olduğunu ifade eden Carlo Ancelotti, "Bizim acelemiz yok. Arda'nın geleceği Real Madrid'de ve bunu en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü olağanüstü bir yetenek. Güzel ve iyi bir gelecek onu bekliyor." dedi.
La Liga'nın 13. haftasında Valencia ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler kadroda yer almayacak
 

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