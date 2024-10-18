banner913
banner932
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
Cyprus Constructions Afrodisia Offroad 2024 başlıyor
5 0
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
30 0
 
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
Hizbullah, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
20 0
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
Arıklı: “Meclis’in bugün açılması imkansız”
30 0
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
Gazimağusa'da bazı köylere yarın 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek
675 0
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
Türkiye’de gözler Merkez Bankası para politikası kararlarına çevrildi
26 0
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, denetimlerine devam ediyor
22 0
banner1032

Arda ve Kenan finale kaldı

banner1020

banner1045
Arda ve Kenan finale kaldı
banner971
Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Golden Boy finalistleri arasında yer aldı.
Tuttosport tarafından düzenlenen ve genç futbolcular için en prestijli ödül Golden Boy'da 2024 finalistleri açıklandı.
25 kişinin olduğu listede Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.