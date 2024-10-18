Arda ve Kenan finale kaldı

Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2024 Golden Boy finalistleri arasında yer aldı.

Tuttosport tarafından düzenlenen ve genç futbolcular için en prestijli ödül Golden Boy'da 2024 finalistleri açıklandı.

25 kişinin olduğu listede Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.

