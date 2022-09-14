banner875
banner815
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
26 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
13 0
 
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
26 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
17 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
86 0
55 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
40 0
banner797

Arda Güler zirvede

banner476

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında 9 milyon euro ile en pahalı futbolcu oldu

banner825
Arda Güler zirvede
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olan Arda Güler, yaşıtlarına fark attı.
Alman istatistik sitesi Transfermarkt yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi.
Avrupa kulüplerinin radarında olan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim olmayı başardı.
Listede yer alan isimler şöyle:
Arda Güler  - Fenerbahçe - Piyasa değeri: 9 milyon Euro
VitorRoque  - AthleticoParanaense - Piyasa değeri: 7 milyon Euro
NoahMbamba - Club Brugge - Piyasa değeri: 4 milyon Euro
RogerFernandes  - Braga - Piyasa değeri: 4 milyon Euro
AntonioNusa - Club Brugge - Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
El ChadailleBitshiabu - PSG - Piyasa değeri: 2 milyon Euro
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.