Arda Güler zirvede

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 2005 doğumlu futbolcular arasında 9 milyon euro ile en pahalı futbolcu oldu

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olan Arda Güler, yaşıtlarına fark attı.

Alman istatistik sitesi Transfermarkt yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi.

Avrupa kulüplerinin radarında olan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim olmayı başardı.

Listede yer alan isimler şöyle:

Arda Güler - Fenerbahçe - Piyasa değeri: 9 milyon Euro

VitorRoque - AthleticoParanaense - Piyasa değeri: 7 milyon Euro

NoahMbamba - Club Brugge - Piyasa değeri: 4 milyon Euro

RogerFernandes - Braga - Piyasa değeri: 4 milyon Euro

AntonioNusa - Club Brugge - Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro

El ChadailleBitshiabu - PSG - Piyasa değeri: 2 milyon Euro

