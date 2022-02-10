Ara transfer döneminde kulüpler coştu

FIFA'nın yayınladığı transfer raporunda da bu harcamalar detaylandırıldı. Kış transferinde 1 milyar 30 milyon dolarlık bonservis harcaması yapan futbol kulüpleri, pandemi öncesindeki seviyeyi yakaladı.
Kovid 19 nedeniyle ciddi gelir kayıpları yaşanırken, geçen sezon ara transfer döneminde 500 milyon dolarlık transfer harcaması yapılmıştı.
Ocak ayında 3 bin 354 futbolcu kulübünden ayrılırken, transfer sayısı geçen yıla göre yüzde 28 arttı. En çok harcama yapan lig yine İngiltere Premier Lig'i oldu.
İngiliz ekipleri, 349 milyon dolar harcayarak takımlarını güçlendirdi. İtalyanlar 113 milyon dolar, İspanyollar ise 111 milyon dolarlık transfer harcaması yaptı.
Kış transferinin en maliyetli futbolcusu Fiorentina'dan 75 milyon avroya Juventus'a giden DusanVlahovic oldu.
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