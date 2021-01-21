Apollon, eski Kayseriliyi aldı

Güney Kıbrıs ekiplerinden Apollon Limasol, son günlerde Fenerbahçe’ye sattığı Macar futbolcusu Attila Szalai ile gündeme gelmişti.

Apollon Limasol yine bir Türkiye bağlantılı transfer haberiyle gündeme geldi. Limasol ekibi bir dönemTürkiye’de Kayserispor forması da giymiş olan Diego Biseswar’I kiralık olarak PAOK’tan kadrosuna kattı.

2016 yılından bu yana PAOK forması giyen 32 yaşındaki futbolcu 6 aylığına kiralık olarak Apollon forması giyecek.

