Apoel kabusu yaşıyor

Güney Kıbrıs Ligini yıllarca domine eden ve Şampiyonlar Liginde çeyrek finale çıkma başarısını gösteren Apoel, eski günlerini mumla arıyor.

Lige oldukça kötü bir başlangıç yapan Apoel’de işler bir türlü düzelmiyor. Apoel 24 haftada topladığı 27 puanla 9. sırada yer alarak playout grubunda yer alıyor. Apoel’in direkt düşme hattıyla arasındaki puan farkı ise sadece 5 puan kaldı.

Apoel, geçtiğimiz hafta direkt düşme hattında yer alan EthnikosAhna ile karşılaşmış ve 3-2 mağlup olmuştu.Apoel’in bir sonra maçta 1 puan gerisindeki Nea Salamina ile 14 Şubat tarihinde karşılaşacak.



