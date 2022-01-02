Antonio Conte Tottenham tarihine geçti

Tottenham, Antonio Conte ile çıkışını sürdürüyor. İtalyan teknik adam, ligde çıktığı ilk 8 maçta yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihine geçti

Tottenham, Premier Lig'in 21'inci haftasında Davinson Sanchez'in uzatma dakikalarında attığı golle Watford'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Antonio Conte, bu galibiyetle bir rekora imza attı.

Tottenham'ın başında çıktığı ilk 8 lig maçında kaybetmeyen İtalyan çalıştırıcı böylece kulüp tarihine geçti.

Londra ekibi, Conte yönetiminde 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile 18 puan topladı. Bu karşılaşmalarda savunma performansıyla da öne çıkan Tottenham, 5 maçta kalesini gole kapattı ve sadece 4 gol yedi.

Sezona Nuno Espirito Santo ile başlayan Spurs, 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet alınması sonrasında Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

Tottenham, 22'inci haftadaki Kuzey Londra Derbisinde Arsenal'ı ağırlayacak.



