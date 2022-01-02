Antonio Conte Tottenham tarihine geçti

Tottenham, Premier Lig'in 21'inci haftasında Davinson Sanchez'in uzatma dakikalarında attığı golle Watford'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Antonio Conte, bu galibiyetle bir rekora imza attı.
Tottenham'ın başında çıktığı ilk 8 lig maçında kaybetmeyen İtalyan çalıştırıcı böylece kulüp tarihine geçti.
Londra ekibi, Conte yönetiminde 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile 18 puan topladı. Bu karşılaşmalarda savunma performansıyla da öne çıkan Tottenham, 5 maçta kalesini gole kapattı ve sadece 4 gol yedi.
Sezona Nuno Espirito Santo ile başlayan Spurs, 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet alınması sonrasında Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.
Tottenham, 22'inci haftadaki Kuzey Londra Derbisinde Arsenal'ı ağırlayacak.
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