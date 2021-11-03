Antonio Conte'nin maaşı dudak uçuklattı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan AntonioConte'nin maaşı gün yüzüne çıktı. Conte’nin aylık maaşı 1.1 milyon euro'ya tekabül ediyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da NunoEspirito Santo'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Antonio Conte'nin sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Tottenham ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan teknik adamın, 2023 yılına kadar devam edecek sözleşmesi kapsamında toplam 20 milyon euro kazanacağı öne sürüldü. Mirror'da yer alan habere göre; AntonioConte, Tottenham'da görev yapacağı 18 ay boyunca 20 milyon euro kazanacak. Başarılı çalıştırıcının aylık maaşı 1.1 milyon euro'ya tekabül ediyor.

ANTONIO CONTE İMZA ATTIKTAN SONRA NELER DEDİ?

Tottenham ile sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan AntonioConte, "Geçtiğimiz yaz birlikte olamadık çünkü Inter'deki görevim yeni sona ermişti ve duygusal anlamda çok yoğun bir dönemden geçiyorum. O dönem antrenörlüğe dönmek için hazır hissetmedim. Ancak şu an teknik direktörlüğe geri döndüğüm için çok mutluyum. Büyük zaferlere ulaşma hırsına sahip bir Premier Lig kulübüyle geri dönüş yapmaktan dolayı da çok sevinçliyim." dedi.

