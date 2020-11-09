AnsuFati 4 ay sahalardan uzak kalacak

Barcelona Kulübü, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen genç yıldızı AnsuFati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen AnsuFati'nin başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti AnsuFati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.

