AnsuFati 4 ay sahalardan uzak kalacak

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen AnsuFati'nin başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.
Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti AnsuFati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.
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