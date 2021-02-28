Anastasiadis spordan da vurgun yaptı

Rum Turizm Bakanlığı'nın, Anastasiadis'in ailesine mensup kişilere ait bir şirkete golf turnuvası düzenlemesi için 260.000 euro ödeme yaptığı ortaya çıktı

“Altın Pasaport” olarak da bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, soruşturmaya tabi tutulan ve Şeysel Adalarında banka hesapları olduğu iddia edilen Anastasiadis hakkında bir belge daha ortaya çıktı.

Rum Turizm Bakanlığı'nın, Anastasiadis'in ailesine mensup kişilere ait bir şirkete golf turnuvası düzenlemesi için 260.000 euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu turnuvaya turist olarak yarışmacılar dışında hiçkimsenin gelmediği ve bu turnuvanın amacının ne olduğunun bilinmediği ifade edildi.

Turnuvaya ödenecek miktarın belirlenmesinde de tuhaflıklar olduğu belirtilirken, ilk başta turnuva için 13,864 Euro ödenmesinin kararlaştırıldığı ancak daha sonra bu miktarın dramatik biçimde artarak 260.000 Euro ödendiği vurgulandı.

