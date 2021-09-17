Ampute Milli Takımımız yarı finalde

2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımımız, çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şu ana kadar oynadığı maçlarda gol yemeyen milliler, rakiplerine toplam 25 gol attı

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Milli Takımımız, çeyrek finalde İrlanda ile karşılaştı. TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmada millilerimz, zorlanmadı.

Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.

49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, milli takımın dördüncü golünü atan Serkan Dereli, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0

Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımımız, grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenmişti. İrlanda karşısında alıanan galibiyetle millilerimiz, 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.

Son şampiyon Türkiye, yarı finalde yarın Rusya ile karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



