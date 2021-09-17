Ampute Milli Takımımız yarı finalde

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Milli Takımımız, çeyrek finalde İrlanda ile karşılaştı. TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanan karşılaşmada millilerimz, zorlanmadı.
Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Rahmi Özcan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 30. dakikada Ömer Güleryüz ile durumu 2-0 yapan Türkiye, 46. dakikada Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı üçe çıkardı.
49. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci, milli takımın dördüncü golünü atan Serkan Dereli, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-0
Osman Çakmak yönetimindeki Ampute Milli Futbol Takımımız, grup etabında Gürcistan'ı 10-0, İtalya'yı 11-0 yenmişti. İrlanda karşısında alıanan galibiyetle millilerimiz, 3 maçta 25 gol atarken, gol yemeden yarı finale çıktı.
Son şampiyon Türkiye, yarı finalde yarın Rusya ile karşılaşacak. Saat 18.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
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