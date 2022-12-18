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"Altın Top" Messi'nin

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Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu

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"Altın Top" Messi'nin
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Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.
Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.
Arjantinli yıldız oyuncu koleksiyonundaki tek eksik parçayı Dünya Kupası şampiyonluğu ile tamamladı.
Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü Kylian Mbappe (Fransa), En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü Enzo Fernandez (Arjantin) ve En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti.
 
 
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