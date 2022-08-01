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Almanya’da yılın futbolcusu Christopher Nkunku

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig’de forma giyen Fransız milli futbolcu ChristopherNkunku, yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu

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Almanya’da yılın futbolcusu Christopher Nkunku
Kicker dergisi tarafından organize edilen ve Alman Spor Gazeteciler Derneği (VDS) üyesi 698 gazetecinin katıldığı ankette, ChristopherNkunku 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
2014’den beri Bayern Münih’te forma giyen ve bu sezon Barcelona’ya transfer olan Polonyalı forvet Robert Lewandowski’nin 138 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, Einracht Frankfurt’un kalecisi KevinTrapp 65 oyla üçüncü oldu.
Ankette yılın teknik direktörlüğüne ise 276 oyla Freiburg’u çalıştıran 57 yaşındaki ChristianStreich seçildi. Streich’i 133 oyla UEFA Avrupa Lig Kupasını kazanan Eintracht Frankfurt’un teknik direktörü OliverGlasner izledi. Köln’ü çalıştıran SteffenBaumgart da 65 oyla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlarda ise 141 oyla Bayern Münih’te forma giyen LeaSchüller yılın futbolcusu seçildi.
 
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