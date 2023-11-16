Almanya-Türkiye maçına Polonyalı hakem

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya-Türkiye maçını, Polonyalı hakem BartoszFrankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden MarcinBoniek ve JakubWinkler üstlenecek. TomaszMusial ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yapacak. PawelRaczkowski ve KrzysztofJakubik, maçın VAR hakemleri olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.45'te yapacağı maç, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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