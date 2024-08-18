Almanya'nın "Süper"i Leverkusen

Almanya Süper Kupa'da zafere Bayer Leverkusen ulaştı.
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, geçtiğimiz sezonda ligi 2. tamamlayan Stuttgar'la Almanya Süper Kupa'da kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 11. dakikasında Bayer Leverkusen, Victor Boniface'in golüyle 1-0 öne geçti. Enzo Milot'un 15. dakikadaki golüyle maça denge getiren Stuttgart, 63. dakikada Deniz Undav ile 2-1 öne geçti.
Maçı bırakmayan Bayer Leverkusen, 88. dakikada Patrick Schick ile skora yeniden denge getirdi: 2-2
Normal süresi 2-2 biten maçta seri penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Bayer Leverkusen, Almanya Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Böylece İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından üçüncü kupasını kaldırdı.