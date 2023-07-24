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Almanya'dan Fas'a yarım düzine gol

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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası H Grubu maçında turnuvanın favorilerden Almanya, Fas'a adeta gol yağdırdı. Rakibini 6-0 yenen Panzerler, kupaya 3 puanla başladı. Karşılaşmadaki 6 golün 2'sini Faslı oyuncular kendi kalelerine attı

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Almanya'dan Fas'a yarım düzine gol
Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası gollü bir maça sahne oldu.
Melbourne Rectangular Stadı'nda oynanan mücadelede kupanın favorileri arasında gösterilen Almanya, Afrika ekibi Fas'a adeta gol olup yağdı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Almanya, 11 ve 39. dakikalarda Alexandra Popp'un attığı gollerle 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da golle başlayan Panzerler, 46. dakikada KlaraBühl ile farkı 3'e çıkardı: 3-0
Fas'ta 54. dakikada Hanane Ait El Haj ve 79. dakikada ise ZinebRedouani topu kendi kalesine gönderdi ve skor Almanya lehine 5-0 oldu.
Mücadelenin sonucunu 90. dakikada Almanya'dan LeaSchüller ilan etti: 6-0
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunu olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarını ilk 2'de tamamlayanlar üst tura adını yazdıracak. 
 
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