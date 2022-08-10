Alexis Sanchez Olimpik Marsilya'da

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Şilili forvet Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferi için Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarda oynayan 33 yaşındaki futbolcu, son olarak formasını giydiği Inter ile sözleşmesini feshetmişti.

Sanchez, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandığı Inter formasıyla üç sezonda 108 maçta 20 gole imza attı.

Şili formasıyla 146 maçta 48 gol kaydeden Sanchez, milli takım tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.



