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Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov

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Dünya yıldızlarının sahne aldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca ve Ronaldo ortaklığı sürüyor

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Al Nassr'da Talisca ve Ronaldo şov
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Al Nassr'ınIstiklol'ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada golleri Talisca (2) ve Cristiano Ronaldo kaydetti. İkinci hafta maçları sonunda E Grubu'nda Al Nassr'ın 6 puanla liderliği sürüyor.
Dünya yıldızlarının adresi Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Tacikistan temsilcisi İstiklol'ü evinde ağırladı.
Sebai'nin attığı golle konuk ekip İstiklol devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Al Nassr, 66'ncı dakikada Cristiano Ronaldo ile skoru eşitledi. Ardından sahneye çıkan Talisca dengeleri değiştirdi. Brezilyalı oyuncu 72 ve 77'nci dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı
 
 
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