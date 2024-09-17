Akanji isyan etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City forması giyen 29 yaşındaki İsviçreli oyuncu Manuel Akanji, yoğun maç programını eleştirdi. Akanji, "Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben 30 yaşında futbolu bırakırım" dedi.

Yoğun maç temposu hakkında eleştirilerde bulunan Akanji, 1 yıl sonra futbolu bırakabileceğini söyledi.

29 yaşındaki Manuel Akanji, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım. Artık bıktım" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli defans oyuncusu geçen sezon kulüp ve milli takımda 56 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

Futbolda fazla maç sayısına en akılda kalan eleştiriyi birkaç yıl önce Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola yapmıştı.

Katalan menajer, " Mevcut durum üst düzey futbolcuların performansını düşürüyor. Yoğun maç programının üstesinden gelmek için yılı 400 güne çıkarmak gerekiyor" demişti.



