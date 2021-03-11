banner583
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
16 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
54 0
 
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
27 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
158 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
173 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
38 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
25 0
banner529
banner570

Ajax tur kapısını araladı

banner476

Ajax tur kapısını araladı
Hollanda ekibi Ajax, UEFA  Avrupa Ligi'nde Son 16 turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys﻿'u konuk etti.
Ajax karşılaşmayı 62. dakikada Klaassen, 82. dakikada Tadic ve 90+2'de Brobbey'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
Ajax - Young Boys﻿ eşleşmesinin rövanşı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.