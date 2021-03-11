Ajax tur kapısını araladı

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'u konuk etti.
Ajax karşılaşmayı 62. dakikada Klaassen, 82. dakikada Tadic ve 90+2'de Brobbey'in attığı gollerle 3-0 kazandı.
Ajax - Young Boys eşleşmesinin rövanşı 18 Mart Perşembe günü oynanacak.
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