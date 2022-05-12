banner762
banner815
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon
7 0
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
38 0
 
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
53 0
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
31 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
34 0
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
16 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
25 0
banner797
banner794

Ajax'ta Alfred Schreuder dönemi

banner476

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, teknik direktör Alfred Schreuder ile anlaştı

banner825
Ajax'ta Alfred Schreuder dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Club Brugge takımını çalıştıran 49 yaşındaki Hollandalı teknik adamla anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Açıklamada, Schreuder ile yeni sezondan itibaren 30 Haziran 2024'e kadar iki yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Sözleşmede üçüncü sezon için bir opsiyon bulunduğu kaydedildi.

Saha kenarındaki kariyerine 2009'da Eredivisie ekiplerinden Vitesse takımında asistan olarak başlayan Schreuder, Ocak 2018'den Haziran 2019'a kadar Ajax takımında ve 2020-2021 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımında asistanlık yaptı.

Schreuder, 2014-2015 sezonunda Eredivisie ekibi Twente, 2019-2020 sezonunda Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Hoffenheim ve 2022 Ocak'tan bu yana Belçika ekibi Club Brugge'de teknik direktörlük görevini üstlendi.

Ajax dün Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde Eredivisie'de konuk ettiği Heerenveen'i 5-0 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Manchester United geçen ay, Ajax'ta 3,5 yıl görev yapan Ten Hag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.