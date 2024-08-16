Ajax - Panathinaikos maçı tarihe geçti

Ajax ile Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Hollanda ekibi karşısında daha etkili bir oyun ortaya koyan Panathinaikos, Galatasaray'dan transfer edilen Tete'nin 89'uncu dakikada attığı golle maçı uzatmalara götürdü.
Karşılaşmada 30 dakikalık uzatma devresinde de takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Seri penaltı vuruşlarına geçildiğinde ise yeşil sahalarda ender görülen anlar yaşandı.
PENALTI SAVAŞI
Üst üste yapılan penaltı vuruşlarında eşitlik bir türlü bozulmadı. İki takımın da 17'şer kez meşin yuvarlağın başına geçtiği ve toplam 34 penaltının atıldığı maçta zafer Ajax'ın oldu.
SON SEVİNEN AJAX OLDU
Hollanda ekibi, rakibine 13-12'lik üstünlük kurarak play-off turuna kaldı.
Geceye damgasını ise Ajax'ın 40 yaşındaki kalecisi Remko Pasveer vurdu. Deneyimli eldiven 5 penaltı kurtarırken, bir penaltı atışını da gole çevirdi.
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