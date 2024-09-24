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Ajax-Beşiktaş maçına İngiliz hakem

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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek

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Ajax-Beşiktaş maçına İngiliz hakem
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Johan Cruijff Arena’da Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek.
TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak. Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tim Robinson olacak. Beşiktaş - Ajax maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da Peter Bankes oturacak.
 
 
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