Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta

Trabzonspor'un genç stoperiAhmetcan Kaplan'ın yeni durağı Hollanda ekibi Ajax oldu. Ajax, Ahmetcan için Karadeniz ekibine 9.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek

Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı.

Ajax, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'a 9.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Karadeniz ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı maç için Danimarka'da bulunan Ahmetcan, Hollanda'ya geçerek 5 yıllık sözleşme imza atacak.

Yetenekli savunmacı, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi.

Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 13'ü ligde, 5'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 maçta görev yaptı

