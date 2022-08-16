banner762
banner815
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
8 0
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
19 0
 
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
18 0
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
22 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
23 0
47 0
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
39 0
banner797

Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta

banner476

Trabzonspor'un genç stoperiAhmetcan Kaplan'ın yeni durağı Hollanda ekibi Ajax oldu. Ajax, Ahmetcan için Karadeniz ekibine 9.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek

banner825
Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta
Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı.
Ajax, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'a 9.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Karadeniz ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı maç için Danimarka'da bulunan Ahmetcan, Hollanda'ya geçerek 5 yıllık sözleşme imza atacak.
Yetenekli savunmacı, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi.
Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 13'ü ligde, 5'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 maçta görev yaptı
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.