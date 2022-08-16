Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta

Bordo-mavililer, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda ekibiyle anlaşmaya vardı.
Ajax, Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor'a 9.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Karadeniz ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı maç için Danimarka'da bulunan Ahmetcan, Hollanda'ya geçerek 5 yıllık sözleşme imza atacak.
Yetenekli savunmacı, altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi.
Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon bordo-mavili formayla 13'ü ligde, 5'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 maçta görev yaptı
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