Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı belli oluyor

Kamerun'da düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda finalin adı, yarın ve perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaların ardından netleşecek

2022 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final karşılaşmaları yarın ve perşembe günü oynanacak. İlk yarı final karşılaşmasında turnuvanın sürpriz ekibi Burkina Faso ile Senegal, yarın saat 22.00'de Douala'dakiJapoma Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise ev sahibi Kamerun, Mısır'ı perşembe günü saat 22.00'de Yaounde'dekiOlembe Stadyumu'nda ağırlayacak.

Senegal ve Burkina Faso ilk peşinde

Afrika Uluslar Kupası'nın ilk yarı final karşılaşmasında turnuvanın favori takımlarından biri olan Senegal, sürpriz bir şekilde yarı finale yükselme başarısı gösteren Burkina Faso ile mücadele edecek. Tarihlerinde Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüremeyen iki takımda hedef, bu maçı kazanıp finale yükselmek ve kupayı kazanarak bir ilki başarmak. Senegal, tarihinde 2002 ve 2019 yıllarında olmak üzere iki kez finale yükselme başarısı göstermiş ama finalde kaybederek kupaya uzanamamıştı. Burkina Faso ise 2013 yılında finale yükselmiş ancak Nijerya'ya kaybederek organizasyonu 2'nci sırada bitirmişti. Burkina Faso'da DangoOuattara, çeyrek final maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla cezalı olduğu için Senegal'e karşı takımını yalnız bırakacak. Senegal'de ise önemli bir eksik bulunmuyor.

En çok kazanan iki takımdan biri final göremeyecek

Turnuvanın ikinci yarı final karşılaşmasında ise organizasyonda 7 defa şampiyonluk yaşayarak bu alanda ilk sırada yer alan Mısır ile 5 kez şampiyon olma başarısı gösteren ev sahibi Kamerun karşı karşıya gelecek. Turnuvada şu ana kadar en golcü takım konumunda yer alan Kamerun'da atılan 11 golde iki oyuncunun imzası var. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar şu ana kadar 6 gol kaydederken, Olimpik Lyon forması giyen Karl TokoEkambi ise 5 gol atmış durumda. Bu iki oyuncu, ev sahibi ekibin yarı final karşılaşmasındaki en büyük kozları olacak.

D Grubu'nu ikinci sırada bitirerek önce Fildişi Sahili'ni penaltılarda eleyen sonra ise çeyrek finalde uzatmalar sonucunda Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır'da ise hedef, 8'inci kez kupayı müzeye götürmek. Turnuvada şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada 2 gol yiyerek savunmada iyi bir görüntü çizen Mısır'da atılan 5 golün 3'ünde yıldız oyuncu Mohamed Salah'ın imzası var. Turnuvada şu ana kadar 2 gol atıp 1 asist kaydeden Salah, yarı final karşılaşmasında takımının en büyük silahı olacak. Mısır'ın son 16 turunda Fildişi Sahili ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaleci MohamedElshenawy ile orta saha oyuncusu Hamdi Fathi'nin Kamerun karşısında oynaması beklenmiyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon 6 Şubat Pazar günü saat 22.00'de oynanacak olan final karşılaşmasının ardından belli olacak.

