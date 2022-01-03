Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 21 futbolcu gidecek

Afrika Uluslar Kupası'nda Spor Toto Süper Lig'den 21 futbolcu boy gösterecek. 9 Ocak'ta başlayacak turnuvada forma giyecek Afrikalı futbolcular, gelecek 3 ila 5 lig maçını kaçıracak

Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak turnuvanın final müsabakası, 6 Şubat'ta oynanacak.

Türkiye'den turnuvaya katılacak 21 oyuncu, takımlarının erken ya da geç elenme durumuna göre 7 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'in ikinci yarısında en az 3, en fazla 5 maç kaçıracak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun boy göstermeyeceği turnuvada, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ikişer futbolcu yer alacak.

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed (Mısır) ve SofianeFeghouli (Cezayir), Trabzonspor'dan ise Jean Kouassi (Fildişi Sahili) ile Djaniny (Yeşil Burun Adaları), turnuvada ülkeleri için mücadele edecek.

Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den en fazla futbolcu gönderen takım ise AtakaşHatayspor. Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas) ve Adama Traore (Mali), turnuvada ülkelerinin başarısı için ter dökecek.

Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na katılacak futbolcular şunlar:

Galatasaray: Mustafa Muhammed (Mısır), SofianeFeghouli (Cezayir)

Trabzonspor: Jean Kouassi (Fildişi Sahili), Djaniny (Yeşil Burun Adaları)

AtakaşHatayspor: Munir (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas), Adama Traore (Mali)

Demir Grup Sivasspor: MaxGradel (Fildişi Sahili), FaycalFajr (Fas)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: OussamaHaddadi (Tunus), Benjamin Tetteh (Gana)

Aytemiz Alanyaspor: FamaraDiedhiou (Senegal), ChidozieAwaziem (Nijerya)

GZT Giresunspor: HamidouTraore (Mali), SouleymaneDoukara (Moritanya)

MedipolBaşakşehir: Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Gaziantep FK: Steven Caulker (Sierra Leone)

Altay: AndrePoko (Gabon)

YukatelKayserispor: MameThiam (Senegal)

VavaCars Fatih Karagümrük: Ahmed Musa (Nijerya)

Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)

