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Afrika Kupası’nda zafer Senegal’in

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2021 Afrika Uluslar Kupası final maçında Mısır'ı yenen Senegal, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu

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Afrika Kupası’nda zafer Senegal’in
Kamerun'un başkenti Yaoundé'deki Paul Biya Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 0-0'lık sonuçla tamamlandı.
Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin 6'ncı dakikada kullandığı penaltı atışını Mısır'ın kalecisi Mohamed Abou Gabal kurtardı.
90 dakikanın ardından maçın uzatmalarında da gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına gidildi.
Penaltı atışlarında Mısır adına Mohamed Abdelmonem direği, Mohanad Lasheen ise kaleci Edouard Mendy'i geçemedi.
Abou Gabal, Senegal adına Bouna Sarr'ın kullandığı penaltıyı da kurtardı ancak bu Mısır adına yeterli olmadı.
Senegal'de son penaltıyı kullanan Mane bu kez hata yapmayınca, 2002'de Kamerun'a karşı ve 2019'da da Cezayir'e karşı finalde kaybeden Senegal, bu kez kupayı kazanan Afrika ülkesi oldu.
 
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