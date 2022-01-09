Afrika Kupası Aboubakar şovla başladı

Afrika Uluslar Kupası'nın 33'üncüsü dün Kamerun'un ev sahipliğinde başladı.
Yaklaşık 1 ay boyunca oynanacak turnuvanın açılış maçında Kamerun, Burkina Faso'yu 2-1 yendi.
Kamerun'un galibiyet gollerini bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Aboubakar kaydetti.
Burkina Faso'nun tek golü ise Fabrice Sangare'den geldi.
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