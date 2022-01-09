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Afrika Kupası Aboubakar şovla başladı

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Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Kamerun, Burkina Faso’yu Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti

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Afrika Kupası Aboubakar şovla başladı
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Afrika Uluslar Kupası'nın 33'üncüsü dün Kamerun'un ev sahipliğinde başladı.
Yaklaşık 1 ay boyunca oynanacak turnuvanın açılış  maçında  Kamerun, Burkina Faso'yu 2-1 yendi.
Kamerun'un galibiyet gollerini bir dönem Türkiye'de  Beşiktaş  forması giyen  Aboubakar  kaydetti.
Burkina Faso'nun tek golü ise Fabrice Sangare'den geldi.
 
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