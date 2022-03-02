Abramovich, Chelsea’yi satma kararı aldı

Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'ten flaş kararı resmen duyurdu.
Chelsea resmi sitesinden paylaşılan açıklamada Roman Abramovich; kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve tüm partnerlerin iyiliği adına kulübü satma kararı aldığını açıkladı.
Rus milyarder, Ukrayna savaşı sonrasında Vladimir Putin'in çok yakını olması dolayısıyla artan baskı ve İngiliz hükümetinin yaptırımları karşısında kulübün satışına karar vermişti.
İşte Abramovich'in satış kararını duyurduğu açıklamada yer alan sözleri;
"Umarım hepinize şahsen veda etmek için Stamford Bridge'i son bir kez ziyaret edebilirim. Chelsea'nin bir parçası olmak hayatımın bir ayrıcalığıydı ve tüm ortak başarılarımızdan gurur duyuyorum."
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