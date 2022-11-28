Aboubakar, Kamerun'un umutlarını sürdürdü

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Kamerun ile Sırbistan 3-3 berabere kaldı. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, 55. dakikada oyuna dahil olurken bir gol bir asistle maçın kaderini değiştirdi

Al Janoub Stadı'nda oynanan ve iki ülkenin Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakem Mohammed Abdulla yönetti. TRT1 ve TRT4K'dan yayınlanan karşılaşma 3-3'lük skorla berabere tamamlandı. Bu sonuçla hem Kamerun hem de Sırbistan hanesine bir puan yazdırdı.

Sırbistan'ın gollerini 45'te Strahinja Pavlovic, 45+3'te Sergej Milinković-Savić ile 53'te Aleksandar Mitrovic kaydetti. Kamerun'un sayılarını ise 29'da Jean-Charles Castelletto, 64'te Vincent Aboubakar ile 66'da Eric Choupo-Moting attı.

Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında yedek kulübesinden oyuna dahil olup hem gol atıp hem asist yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Maçtan öne çıkanlar

Sırbistan 11. dakikada gole çok yaklaştı. Mitrovic'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top direkten döndü.

Kamerun, 29. dakikada Jean-Charles Castelletto'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Sırbistan, 45'te Starhinja Pavlovic'in attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Bir gol daha, Sırbistan 3 dakikada geri dönüyor! 45+3'te Sergej Milinković-Savić, Sırbistan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

53. dakikada sahneye çıkan Aleksandar Mitrovic, skoru 3-1'e getirdi.

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan müthiş gol! Kamerun maçı bırakmıyor. Skor şimdi 3-2.

Aboubakar'dan bu kez asist! Dakika 66, golün sahibi Chupo Moting! Maç 3-3'e geldi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 3-3'lük skorla ve birer puanla ayrıldı.

Kamerun son maçta Brezilya ile Sırbistan ise İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.