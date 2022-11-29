FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu'nda ABD ile İran karşı karşıya geldi.

Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu Lahoz yönetti.

Müsabaka, 1-0'lık ABD üstünlüğüyle noktalandı.

ABD'nin galibiyet golü, 38. dakikada Pulisic'ten geldi.

Bu sonuçla puanını 5'e yükselten ABD, grubu ikinci sırada tamamladı ve İngiltere'yle beraber son 16 turuna yükseldi.

3 puanda kalan İran ise Dünya Kupası'na veda etti.

ABD, son 16 turunda Hollanda'nın rakibi olacak.



