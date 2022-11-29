FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu'nda ABD ile İran karşı karşıya geldi.
Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu Lahoz yönetti.
Müsabaka, 1-0'lık ABD üstünlüğüyle noktalandı.
ABD'nin galibiyet golü, 38. dakikada Pulisic'ten geldi.
Bu sonuçla puanını 5'e yükselten ABD, grubu ikinci sırada tamamladı ve İngiltere'yle beraber son 16 turuna yükseldi.
3 puanda kalan İran ise Dünya Kupası'na veda etti.
ABD, son 16 turunda Hollanda'nın rakibi olacak.
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